YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

TFF'de yapılan açıklamaya göre, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF başkan vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu Üyeleri Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu katıldı.

Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından toplantının sonunda Volkan Can, Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu'na A Milli Takım forması takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.