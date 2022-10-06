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TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak

06.10.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sportradar firmasıyla yaptığı anlaşmayla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kullanılan "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni (Integrity System) TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de uygulamaya hazırlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamada, spor federasyonları ve uluslararası turnuvalarla birçok iş birliği olan, bahis platformlarında ve operatörlerde işlem gören maçlardaki olağan dışı bahis hareketlerini anlık olarak tespit ederek; çalışmakta olduğu federasyonlara raporlarını resmi olarak sunan Sportradar şirketiyle, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'i kapsayan iki yılı opsiyonlu olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "TFF, Sportradar ile yaptığı anlaşmayla; UEFA'ya üye 55 ülkenin en üst seviye liglerinde de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kullanılmaya başlanmasıyla takımların, sporcuların ve sporcu paydaşlarının, hakemlerin ve futbola yatırım yapan sponsorların, kötü niyetli girişimlerden zarar görmesini engellemeyi hedeflemektedir." denildi.

Bu teknoloji ile Türk futbolu ve kulüplerinin ana gelir kaynaklarından bahis sektörünün, soru işaretlerine yer bırakmadan şeffaf, dürüst ve güvenilir, yasal zeminde kontrollü bir şekilde takip edilerek devam etmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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