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  4. TFF, Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyunda sayısında değişiklik yaptı

TFF, Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyunda sayısında değişiklik yaptı

27.01.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023'teki yabancı oyuncu sayısı 7'ye çıkarırken, bir sonraki sezonda ise bu sayı 6 olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncusu sayısında değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-2023 sezonu için kulüplerin daha önce 5 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıklayan yönetim kurulu, söz konusu sezon için bu sayıyı 7'ye çıkardı. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.

Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi. Bu durumda 6 yabancı oyuncu tescil ettirecek kulüplerde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 2001 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

Kulüpler, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonda en fazla 4 yabancı oyuncusunu aynı anda oynatabilecek.

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