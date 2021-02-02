YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. TFF Süper Kupa, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı

TFF Süper Kupa, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı

02.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Süper Kupa, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı

TFF Süper Kupa 2020, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne konuldu.

Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, TFF Süper Kupa'nın müzede diğer kupaların yanına konulduğu törende Trabzonspor'un, Trabzon'un en büyük markası olduğunu söyledi.

Bu markayı her zaman zirvede tutmak için yönetim kurulu ve camia olarak büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Sağıroğlu, "Tabii ki Trabzonspor'umuzu daha değerli hale getiren unsulardan birisi kupalar kazanmaktır, şampiyonluklar elde etmektir. İnşallah şampiyon olduğumuzda da buradaki kupalarımızın yanına bir şampiyonluk kupası ve daha nicelerini ekleriz." dedi.

Sağıroğlu, "Trabzonspor var ise her zaman umut vardır" ifadesini kullanarak, "Yaklaşık 6 ayda müzemize iki kupa girdi. Maalesef şampiyonluğu son anda kaçırdık. Şampiyonluk kupasını da alsaydık Trabzonspor tarihinde dördüncü kez, bir sezonda 3 kupa kazanmış olacaktık. İnşallah o hedefimizi de yeniden gerçekleştiririz." diye konuştu.

İstişare Kurulu Başkanvekili Erol Tuna ise Trabzonspor'un taraftarı, yönetimi, çalışanı ve tüm camiası ile asla azla yetinmeyen bir kulüp olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yarıştığı kulvarda ne kadar iddia varsa hepsine talip olan, ne kadar kupa varsa her zaman hepsini müzesine getirme gayretinde olan bir kulübüz. Bunları sağlayan da yönetimlerdir. Öncelikle yönetimimizi tebrik ediyorum bana eski asbaşkan, yönetici ve taraftar olarak bu gururu yaşattıkları için. Geçmişten bugüne bizlere bu mirası bırakanlardan ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, sağ olanlara da uzun ömürler diliyorum. Ömer Bey'den bir ricam var, iki seferdir bu töreni yapıyoruz, bir şampiyonluk kupası da getirin bize. Siz olmasanız bile gelecek yönetim böyle bir başarı bıraksın bizlere. Bu kupalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

Divan Başkanı Ali Sürmen de "Trabzonspor'da hiçbir zaman hedef bitmez. Bir sezonda bir kupa, iki kupa veya üç kupa... Ne kadar kupa varsa hepsini bu müzemizde görmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Törene, İstişare Kurulu Genel Sekreteri Kenan Atalay, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile kurul üyeleri de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

Trabzon Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:40
İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Burçin Eczanesi
Ortahisar
Farabi Eczanesi
Ortahisar
Öztuna Eczanesi
Ortahisar
Tanjant Eczanesi
Ortahisar
Ebru Eczanesi
Akcaabat
Pınar Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Ortahisar zabıtası fırsatçılara göz açtırmıyor

Ortahisar zabıtası fırsatçılara göz açtırmıyor

Doğu Karadeniz'de ihracat yıla artışla başladı

Doğu Karadeniz'de ihracat yıla artışla başladı

Maçka’da kentsel dönüşüme CHP’li üyelerin ret oyuna rağmen Belediye Meclisi’nden onay çıktı

Maçka’da kentsel dönüşüme CHP’li üyelerin ret oyuna rağmen Belediye Meclisi’nden onay çıktı

Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı'dan taraftarlara mesaj:

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı'dan taraftarlara mesaj:

Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da

Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.