TFF Süper Kupa, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı

TFF Süper Kupa 2020, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne konuldu.

Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, TFF Süper Kupa'nın müzede diğer kupaların yanına konulduğu törende Trabzonspor'un, Trabzon'un en büyük markası olduğunu söyledi.

Bu markayı her zaman zirvede tutmak için yönetim kurulu ve camia olarak büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Sağıroğlu, "Tabii ki Trabzonspor'umuzu daha değerli hale getiren unsulardan birisi kupalar kazanmaktır, şampiyonluklar elde etmektir. İnşallah şampiyon olduğumuzda da buradaki kupalarımızın yanına bir şampiyonluk kupası ve daha nicelerini ekleriz." dedi.

Sağıroğlu, "Trabzonspor var ise her zaman umut vardır" ifadesini kullanarak, "Yaklaşık 6 ayda müzemize iki kupa girdi. Maalesef şampiyonluğu son anda kaçırdık. Şampiyonluk kupasını da alsaydık Trabzonspor tarihinde dördüncü kez, bir sezonda 3 kupa kazanmış olacaktık. İnşallah o hedefimizi de yeniden gerçekleştiririz." diye konuştu.

İstişare Kurulu Başkanvekili Erol Tuna ise Trabzonspor'un taraftarı, yönetimi, çalışanı ve tüm camiası ile asla azla yetinmeyen bir kulüp olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: