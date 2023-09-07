SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF Tahkim Kurulu, "1959 öncesi şampiyonluk komisyonu"yla ilgili Galatasaray'ın itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, "1959 öncesi şampiyonluk komisyonu"yla ilgili Galatasaray'ın itirazını reddetti

07.09.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.

GALATASARAY'IN İTİRAZINA RET

6332a0af77c3475cb50411afa818f9b5

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın itirazını değerlendirdi. Kurul, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde, Fenerbahçe tarafından yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın, işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibarıyla itiraz başvurusunun reddine karar verdi.

FENERBAHÇE'YE "YILDIZ" KULLANIMINDAN İHTAR

KjuMc_Gc3kmH7OO0TgbYtg

Tahkim Kurulu, basın toplantıları sırasında kullanılacak röportaj panolarında kulüp logosunun talimatlara aykırı kullanılması ve müsabaka öncesi ısınan futbolcuların sportif ekipmanında ve seremoniye katılan refakatçi çocukların forma setlerinde şampiyonluk yıldızı kullanılmasından dolayı PFDK'nin Fenerbahçe'ye verdiği ihtar cezasını da onama kararı aldı.

Kurul, PFDK'nin Beşiktaş Kulübü ile başkanı Ahmet Nur Çebi ve ikinci başkanı Engin Baltacı'ya verdiği 400'er bin lira para cezasını da onadı.
Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle Galatasaray'a verilen 400 bin lira para cezasını 200 bin liraya düşüren kurul, sarı-kırmızılı kulübün belgelerin haksız kullanımı nedeniyle aldığı 195 bin lira cezasını da onamayı kararlaştırdı.

Tahkim Kurulu, ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 400 bin liralık para cezasını da 200 bin liraya düşürdü.

TRABZONSPOR'DA CEZALAR YARIYA İNDİ

thumbs_b_c_ff6508c6433a79990db4060d19c42562

Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'un 520 bin lira para cezasını onayan Tahkim Kurulu, bordo-mavili kulübün ve başkanı Ertuğrul Doğan'ın 400'er bin liralık cezalarını ise 200'er bin lira olarak düzeltilmesini kararlaştırdı.

Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Serkan Reçber'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 3 maçlık müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının 2'ye indirilmesine, 117 bin liralık para cezasının ise 78 bin liraya düşürülmesine karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan KAP geldi! Ayrılık resmen açıklandıGalatasaray'dan KAP geldi! Ayrılık resmen açıklandı
Resmileşti! Türkiye'den Arabistan'a gitti... Resmileşti! Türkiye'den Arabistan'a gitti...
Erden Timur transferi açıkladı, o sözleriyle herkesi şaşırttı! "İstifa ederim ama..." Erden Timur transferi açıkladı, o sözleriyle herkesi şaşırttı! "İstifa ederim ama..."
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika fenerbahçe galatasaray şampiyonluklar türkiye futbol federasyonu tff yönetim kurulu verildi hakemi yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.