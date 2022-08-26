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TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

26.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.

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Murat Sancak Tahkim Kurulu tff

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