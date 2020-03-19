YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. TFF Yönetim Kurulu Kayseri’de yaşanan durum ile ilgili ’Baraj maçı’ kararı verdi

TFF Yönetim Kurulu Kayseri’de yaşanan durum ile ilgili ’Baraj maçı’ kararı verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda üç takımın ligi aynı puanda tamamlamasının ardından hangi iki takımın şampiyon olacağı konusundaki belirsizliğe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu karar verdi.Birinci Küme B Grubu’nda maçları üç takım aynı puanda tamamladı.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda üç takımın ligi aynı puanda tamamlamasının ardından hangi iki takımın şampiyon olacağı konusundaki belirsizliğe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu karar verdi.
Birinci Küme B Grubu’nda maçları üç takım aynı puanda tamamladı. İlk iki takımın Süper Amatör Küme’ye yükseleceği bu grupta OSB Atletikspor üçlü averaj ile ilk şampiyon oldu. Ancak üçlü averaja göre diğer iki takım Gültepespor ve Kayserigücü’nün puanı, attıkları ve yedikleri goller de aynı olunca kafalar karıştı. Bu durumu Gültepespor TFF’ye taşıdı. TFF Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihinde yaptığı toplantıda konuyu gündemine aldı Yapılan toplantıda söz konusu iki takımın baraj maçı oynayarak şampiyonun belirlenmesine karar verildi. Alınan kararda Gültepespor’un itirazı ret edilirken, şu ifadelere yer verildi; "Bütün bu şartlara rağmen üç veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır şeklindeki düzenlemeye göre Gültepespor’un itirazı ret edilmiştir. ’’
Türkiye liglerinde bugüne kadar örneği görülmeyen bu olay karar bağlanırken, bundan sonra benzeri durumlarda bu karar emsal teşkil edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.