TFF'den Çaykur Rizespor ve Kayserispor'un bugün seçilen yönetimlerine tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yapılan genel kurullar sonucunda seçilen Çaykur Rizespor ve Kayserispor kulüplerinin başkanları için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajlarda, Çaykur Rizespor Kulübünün yeni başkanı olan Tahir Kıran ve Kayserispor Kulübünün başkanlığına tekrar seçilen Berna Gözbaşı ile yönetimleri tebrik edilip, başarı dileklerinde bulunuldu.
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