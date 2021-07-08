TFF'den kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Burdur kampında kalp spazmı geçiren Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Khouma Babacar için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

TFF'den yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ilk tetkiklerde kalp spazmı geçirdiği belirlenen Khouma Babacar'a ve Aytemiz Alanyspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

