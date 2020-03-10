YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF'den kulüplere çağrı:

TFF'den kulüplere çağrı:

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.03.2020 20:49 | Son Güncelleme

"Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız" - "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yi çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlerin kulüpler tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğunu belirterek, kulüplere çağrıda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine de hiçbir şekilde artı sağlamamaktadır. Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları, Türkiye'de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Kurulumuz, bugüne kadar özellikle genç hakemlerin yetişmesi başta olmak üzere birçok proje ile görevlerini başarıyla sürdürmekte, hakemlerimizin performanslarının en iyi noktaya gelmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır."

Bütün dünyada VAR sisteminin tartışıldığı ve hakem kararlarının eleştiri konusu yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ülkemizde hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar, eleştiri boyutunu aşmaktadır. Bu konuda daha dikkatli olunmalı, hakemlerimize saygı duyulmalıdır. Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yi çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir. Rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğu, her takımın hedefinin bulunduğu sezonun geri kalanında futbolun güzelliklerinin daha fazla konuşulacağına, tüm kulüplerimizin fair play, dostluk ve kardeşlik içerisinde yarışacaklarına inancımız tamdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Futbol Merkez Hakem Kurulu MHK TFF Türkiye Futbol Federasyonu

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Zonguldaklı gurbetçi amatör takıma başkan oldu

Zonguldaklı gurbetçi amatör takıma başkan oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:17
Öğle
13:19
İkindi
16:35
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.