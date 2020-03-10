TFF'den kulüplere çağrı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlerin kulüpler tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğunu belirterek, kulüplere çağrıda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine de hiçbir şekilde artı sağlamamaktadır. Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları, Türkiye'de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Kurulumuz, bugüne kadar özellikle genç hakemlerin yetişmesi başta olmak üzere birçok proje ile görevlerini başarıyla sürdürmekte, hakemlerimizin performanslarının en iyi noktaya gelmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır."