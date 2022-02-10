TFF'den Muharrem Kürkçü için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Muharrem Kürkçü'nün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Muharrem Kürkçü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Muharrem Kürkçü'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

