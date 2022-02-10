TFF'den Muharrem Kürkçü için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Muharrem Kürkçü'nün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Muharrem Kürkçü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Muharrem Kürkçü'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz