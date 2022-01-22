TFF'den Mustafa Turgat için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım ve Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Altay'ın eski oyuncularından Mustafa Turgat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3 kez A Milli, 5 kez de Ümit Milli Takımımızda forma giyen Turgat, uzun yıllar Altay Kulübü'nde oynamıştı. Merhum Mustafa Turgat'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Altay ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

