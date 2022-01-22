TFF'den Mustafa Turgat için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım ve Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takımımız ve Altay'ın eski oyuncularından Mustafa Turgat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3 kez A Milli, 5 kez de Ümit Milli Takımımızda forma giyen Turgat, uzun yıllar Altay Kulübü'nde oynamıştı. Merhum Mustafa Turgat'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Altay ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz