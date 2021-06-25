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TFF'den Samsunpor'da yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'a tebrik

25.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'den Samsunpor'da yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsunspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Samsunspor Kulübünün bugün gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı sonucundan yeniden başkanlığa seçilen Sayın Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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