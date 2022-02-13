TFF'den vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçında, tribünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
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