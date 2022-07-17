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  4. TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik

TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik

17.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yeni Malatyaspor'un bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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