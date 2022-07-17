TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yeni Malatyaspor'un bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz