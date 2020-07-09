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TFF’nin kararı en çok Amed Sportif Faaliyetleri sevindirdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2.

TFF’nin kararı en çok Amed Sportif Faaliyetleri sevindirdi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 3. Ligde pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklaması ve nihai kararını vermesi, Amed Sportif Faaliyetleri mutlu etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta küme düşme hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, TFF’nin verdiği son kararla ligde kalmayı garantiledi. Maddi anlamda da zor günler geçiren Diyarbakır temsilcisi, TFF’nin kararıyla hem rahat bir nefes aldı hem de gelecek yıl planlaması için kolları sıvadı. Şuana kadar Diyarbakır’da hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, TFF’nin verdiği son kararla, çalışmalarını sonlandırdı.
Teknik heyet ve futbolcuların kentten ayrılarak memleketlerine gitmeye başladı.

TFF’nin kararı en çok Amed Sportif Faaliyetleri sevindirdi

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