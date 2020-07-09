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TFL Altekma, iki genç oyuncusunun sözleşmelerini yeniledi

İZMİR HABERLERİ  | 09.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

TFL Altekma, iki genç oyuncusunun sözleşmelerini yeniledi

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma, iki genç oyuncusu Berkan Mit ve Emir Pınar'la yeni sözleşme imzaladı.

TFL Altekma'dan yapılan yazılı açıklamada, 4 yıl önce Fethiye Belediyespor'dan gelen smaçör Berkan Mit ile altyapıdan yetişen orta oyuncu Emir Pınar'ın sözleşmelerinin uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Cevat Başcı, Berkant ve Emir’in yeni sezonda kadrolarında yer alacağını, bunun altyapı oyuncularına model olacağını belirtti.

Bu durumun oyunculara sorumluluk getirdiğini bildiren Başcı, "Onların da bu sorumluluk bilinciyle sezon boyunca formayı kapmak için sonuna kadar mücadele edeceklerinden en ufak bir şüphem yok. Her ikisine de güzel bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

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