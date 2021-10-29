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TGB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü"

29.10.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TGB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis'in önünde toplandı. TGB için yazılan şiirin okunmasının ardından seğmenler gösteri yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan TGB Başkanı Dilek Çınar, "Buraya yine yumruk gibi birleşmek için geldik. 98 yıl önce nasıl geldiysek öyle geliyoruz. Meclis'i açan bizdik, Cumhuriyet'i kuran bizdik." dedi.

Emperyalizmin karanlıklarını Cumhuriyet birikimiyle aydınlattıklarını ifade eden Çınar, Türkiye'nin ABD ve piyonlarına karşı verdiği vatan savaşının aynı zamanda bir Cumhuriyet mücadelesi olduğunu söyledi.

Grup, açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atarak Anıtkabir'e yürüdü. TGB üyeleri daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

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