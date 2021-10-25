YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti

TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti

25.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 10 büyükelçinin yargılaması devam eden Osman Kavala ile ilgili açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan gruptakiler, "Türkiye'de yeni rota, Atlantik'e elveda" yazılı pankart açtı ve 10 büyükelçinin ülkeyi terk etmesi için hazırlanan temsili uçak biletini taşıdı.

Burada konuşan TGB Genel Sekreteri Berke Mustafa Berkil, "10 büyükelçinin bir olup, Kavala açıklaması yapmasının haçlı ittifakının son faaliyeti ve Türkiye’ye karşı yürütülen kaos planlarının parçası olduğunu" belirterek, "Hiç kimse ve hiçbir devlet Türk yargısına ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan’ın "istenmeyen adam" talimatının "Atlantik"i telaşa soktuğunu ifade eden Berkil, "İstenmeyen adam talimatı kanlı postallarıyla bize demokrasi, yargı dersi vermeye kalkan, emperyalist haydut ABD’ye ve Atlantik sistemine karşı savaştır." diye konuştu.

Berkil, talebin Kavala'nın serbest bırakılmasının ötesinde olduğunu, "ABD'nin, Atlantik'ten kopan, hizadan çıkan Türkiye'yi hizaya sokmaya çabaladığını" dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin 'istenmeyen adam' kararı Türkiye’yi Atlantik saldırılarından, kaos planlarından kurtaracak kararlılıktır. Türkiye’nin geleceği bu kararlılığa bağlıdır. Türkiye bu kararın etrafında birleşmektedir. Bu karar, ABD’ye ve onun piyonlarına karşı mücadelenin rotasıdır. Bizi bu rotadan çıkarmak için uluslararası basında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını diktatörlükle, zalimlikle suçluyorlar. Ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Bize diz çöktürmek istiyorlar. Yalnızca emperyalistler değil, içimizdeki Amerikancılar da telaş içindeler. İstenmeyen adam kararı Türkiye’deki saflaşmayı bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin onurlu tavrını hedef alan CHP, İYİ Parti, HDP yine muhalefetin değil, Amerika'nın sesi olmuştur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:38
İkindi
15:34
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Aksoy Eczanesi
Cankaya
Aktaş Eczanesi
Cankaya
Buket Eczanesi
Cankaya
Cankat Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Levent Eczanesi
Cankaya
Tural Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.