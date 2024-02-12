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TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Antalya'da sona erdi

AA AA
12.02.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turunun birinci ayağı, Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü ve Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. ayak müsabakalarına A kategorisinde 9, B kategorisinde 12 olmak üzere 21 takımdan 168 golfçü katıldı.

A kategorisinde Cullinan Golf Kulübü Takımı, toplam 870 net skorla birinci olarak 18 puanla liderliğe yükseldi.

Bodrum Golf Kulübü Takımı ise toplam 872 net skorla ikinci olarak 16 puanın, Taurus Golf Kulübü Takımı da toplam 874 net skorla üçüncü olarak 14 puanın sahibi oldu.

B kategorisinde Maxx Royal Golf Kulübü Takımı, toplam 433 stableford puanla birinci olarak 24 puanla liderliğe yükseldi.

Ankara Golf Kulübü Takımı, toplam 401 stableford puanla ikinci olarak 22 puanın, İstanbul Golf Kulübü Takımı toplam 397 stableford puanla üçüncü olarak 20 puanın sahibi oldu.

Toplam dört ayaktan oluşan turnuvada, oynanan her ayağın ardından puanlar toplanarak genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım "tur şampiyonu" olacak.

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