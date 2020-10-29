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THE 2021 Mühendislik alan sıralamasında KBÜ ilk 1000’de

KARABÜK HABERLERİ  | 29.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Times Higher Education (THE)’ın 2021 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’de yer alan Karabük Üniversitesi, mühendislik alanında da ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk 1000’deki yerini korudu.Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi 1000 üniversitesi sıralamasının ardından bu kez de üniversiteleri mühendislik alanlarında derecelendirdi.

THE 2021 Mühendislik alan sıralamasında KBÜ ilk 1000’de

Times Higher Education (THE)’ın 2021 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’de yer alan Karabük Üniversitesi, mühendislik alanında da ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk 1000’deki yerini korudu.
Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi 1000 üniversitesi sıralamasının ardından bu kez de üniversiteleri mühendislik alanlarında derecelendirdi. Karabük Üniversitesi, mühendislik alanında bu yıl da 801-1000 bandında yer alarak “Mühendislik alanında Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi” arasında yer aldı.
Genel mühendislik, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine ve havacılık mühendisliği, inşaat mühendisliği ve kimya mühendisliği disiplinleri baz alınarak yapılan sıralamada 27 Türk Üniversitesi yer alıyor. Üniversiteler mühendislik ve teknoloji alanında eğitim, öğrenme ortamı, araştırma, akademik yayın, atıf , uluslararası tanınırlık, endüstriyel gelir ve inovasyon olmak üzere 5 farklı kritere göre değerlendirildi.
Karabük Üniversitesi geçtiğimiz ay yayımlanan dünyanın en iyi üniversiteleri 2021 sıralamasında, ilk 1000 üniversite arasına girmiş ve Türkiye’de ise devlet üniversiteleri arasında ilk 5’te yer almıştı.

THE 2021 Mühendislik alan sıralamasında KBÜ ilk 1000’de

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