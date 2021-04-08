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The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı

08.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz kraliyet hayatını anlatan The Crown dizisinde Prenses Diana karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Emma Corrin, sosyal medyada cinsel kimliğini açıkladı.

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı

Ödüllü dizi The Crown’ın ödüllü yıldızı Emma Corrin, cinsel kimliğini sosyal medyada açıkladı. 25 yaşıdaki İngiliz oyuncu, Instagram sayfasında Pop dergisine gelinlikle verdiği pozlardan bazılarını paylaştı. Corrin, paylaşımına “En sevdiğiniz eşcinsel gelin” yazarak, hikayenin devamının dergide yer aldığını belirtti.

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Açıklamasının ardından hayranları, Corrin’e destek mesajları yağdırdı. Haber Twitter’a da yayıldı ve orada da Corrin’in cinsel yönelimini açıklamasına destek geldi. Hayranları, Corrin’i, cesaretinden dolayı kutladı.

The Crown dizisinde Prenses Diana’yı canlandıran Corrin, 2021 Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. The Crown dizisi de Drama Dalında En İyi Dizi ödülüne layık görüldü.

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