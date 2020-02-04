YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. ‘The Mikrofon Şov’a yoğun ilgi

‘The Mikrofon Şov’a yoğun ilgi

MERSİN HABERLERİ  | 04.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosunca sahnelenen, ‘The Mikrofon Şov’ oyunu büyük beğeni kazandı.Bugüne kadar çok sayıda ödül alan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, iddiasız oyun sloganıyla sahnelediği ‘The Mikrofon Şov’da, günümüzde yaşanan komik ama bir o kadarda hüzünlü olayları tiyatro severlerle buluşturdu.

‘The Mikrofon Şov’a yoğun ilgi

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosunca sahnelenen, ‘The Mikrofon Şov’ oyunu büyük beğeni kazandı.
Bugüne kadar çok sayıda ödül alan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, iddiasız oyun sloganıyla sahnelediği ‘The Mikrofon Şov’da, günümüzde yaşanan komik ama bir o kadarda hüzünlü olayları tiyatro severlerle buluşturdu. Erkan Uzdur’un yazdığı ve Gökhan Doğan ile birlikte oynadığı oyunun yönetmenliğini ise Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Kurucusu Tamer Güven yaptı.
Bir saate aşkın sürede izleyiciyi farklı duygular arasında tur attıran oyun, her cuma saat 19.30’da Babil Yolu üzerinde bulunan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonunda ücretsiz olarak sahnelenmeye devam ediyor.
Her yıl yeni bir oyunla seyircinin karşısına çıkmaya özen gösterdiklerini söyleyen Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Kurucusu Tamer Güven, “Mezitli’yi sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. 5 yıldır sahneye koyduğumuz her oyunu büyük titizlikle seçiyor ve sanatseverlere layık işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sene yine kendi ekibimizden arkadaşlarımız çok güzel bir oyun ortaya koydu. Arkadaşlarımızın sergilediği muhteşem performansları sanatseverlerimizin de büyük beğenisini kazandı. Sloganımız ‘iddiasız oyun’ ama sanatseverlerin çok beğendiği konusunda iddalıyız" dedi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosunun her geçen yıl daha büyük işler yapmaya devam ettiğini belirterek, “Artık oda tiyatromuz kabına sığmaz oldu. Son 5 yılda başarılı işlerle ilgi odağı olan tiyatromuz, bu sezon yine farklı ve izlemeye doyamayacağınız bir oyunla Mezitlililerin karşısına çıktı" ifadelerini kullandı.
Mezitli Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal çalışmalarının artık sadece Türkiye değil dünya çapında ses getirmeye başladığını kaydeden Tarhan, “Artık tüm sanatseverler Mezitli’de sanat adına her ne yapılıyorsa en kalitelisinin yapıldığını biliyor. Başta Sanat Akademimiz olmak üzere sanatsal alanda önemli işler yapıyoruz. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi de ne denli doğru iş yaptığımızın en büyük göstergesidir. Bize düşen görev de böylesi sanata büyük önem veren kentte sanatsal ve kültürel mekanlar hazırlamak olacaktır. Daha önce hayata geçirdiğimiz Amfi Tiyatro ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğimiz kültür merkezimiz ile daha büyük işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘The Mikrofon Şov’a yoğun ilgi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Mersin Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:35
Öğle
13:00
İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Birtan Eczanesi
Merkez
Cemaloğlu Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.