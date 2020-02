‘The Mikrofon Şov’a yoğun ilgi

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosunca sahnelenen, ‘The Mikrofon Şov’ oyunu büyük beğeni kazandı.

Bugüne kadar çok sayıda ödül alan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, iddiasız oyun sloganıyla sahnelediği ‘The Mikrofon Şov’da, günümüzde yaşanan komik ama bir o kadarda hüzünlü olayları tiyatro severlerle buluşturdu. Erkan Uzdur’un yazdığı ve Gökhan Doğan ile birlikte oynadığı oyunun yönetmenliğini ise Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Kurucusu Tamer Güven yaptı.

Bir saate aşkın sürede izleyiciyi farklı duygular arasında tur attıran oyun, her cuma saat 19.30’da Babil Yolu üzerinde bulunan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonunda ücretsiz olarak sahnelenmeye devam ediyor.

Her yıl yeni bir oyunla seyircinin karşısına çıkmaya özen gösterdiklerini söyleyen Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Kurucusu Tamer Güven, “Mezitli’yi sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. 5 yıldır sahneye koyduğumuz her oyunu büyük titizlikle seçiyor ve sanatseverlere layık işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sene yine kendi ekibimizden arkadaşlarımız çok güzel bir oyun ortaya koydu. Arkadaşlarımızın sergilediği muhteşem performansları sanatseverlerimizin de büyük beğenisini kazandı. Sloganımız ‘iddiasız oyun’ ama sanatseverlerin çok beğendiği konusunda iddalıyız" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosunun her geçen yıl daha büyük işler yapmaya devam ettiğini belirterek, “Artık oda tiyatromuz kabına sığmaz oldu. Son 5 yılda başarılı işlerle ilgi odağı olan tiyatromuz, bu sezon yine farklı ve izlemeye doyamayacağınız bir oyunla Mezitlililerin karşısına çıktı" ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal çalışmalarının artık sadece Türkiye değil dünya çapında ses getirmeye başladığını kaydeden Tarhan, “Artık tüm sanatseverler Mezitli’de sanat adına her ne yapılıyorsa en kalitelisinin yapıldığını biliyor. Başta Sanat Akademimiz olmak üzere sanatsal alanda önemli işler yapıyoruz. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi de ne denli doğru iş yaptığımızın en büyük göstergesidir. Bize düşen görev de böylesi sanata büyük önem veren kentte sanatsal ve kültürel mekanlar hazırlamak olacaktır. Daha önce hayata geçirdiğimiz Amfi Tiyatro ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğimiz kültür merkezimiz ile daha büyük işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.