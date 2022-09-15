The ORGANICS by Red Bull ailesine 2 yeni lezzet

İSTANBUL (AA) - Red Bull, yüzde 100 doğal kaynaklardan elde edilen içerikleri dikkat çekici tatlarla harmanladığı organik içecek serisi The ORGANICS by Red Bull'u yeni alternatiflerle genişletiyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, The ORGANICS by Red Bull ürünleri Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale ve Viva Mate çeşitleri, şimdi yepyeni Dark Orange ve Spicy Ginger ile zenginleşerek ferahlık arayışı içinde olan lezzet tutkunlarıyla buluşuyor.

The ORGANICS by Red Bull Dark Orange, ince nüansların olduğu tadını, portakal, turunç ve acı ağaçtan gelen bitki özlerinden elde edilen doğal aromalardan alarak hafif ekşiliği ve hoş acılığı ile yemeklerin yanına keyifli bir eşlikçi olarak öne çıkıyor.

The ORGANICS by Red Bull Spicy Ginger ise zencefilin tazeleyici lezzetini organik olarak yetiştirilmiş narenciyelerin canlandırıcı tadıyla bir araya getirerek, baharat dokunuşlarıyla dilde mükemmel bir tat bırakıyor.

Avrupa Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalarına sahip The ORGANICS by Red Bull ürünleri tamamen doğal kaynaklardan elde edilen bitki özlerinden üretiliyor.

The ORGANICS by Red Bull, 7 seçeneği ile tüketicileri seçkin satış noktalarında yepyeni lezzetleri keşfetmeye davet ediyor.

