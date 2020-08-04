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THK Kdz. Ereğli’de toplam 413 kurban derisi topladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.08.2020 20:10 | Son Güncelleme

Türk Hava Kurumu Kdz.

THK Kdz. Ereğli’de toplam 413 kurban derisi topladı

Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli İlçesi Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, bu yıl geçen yıla oranla daha fazla deri topladıklarını açıkladı.
Kurban Bayramı boyunca deri toplama faaliyetlerinin tamamlandığını duyurarak emeği geçenlere teşekkür etti.
Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde deri toplama çalışmalarının tamamlandığını belirten THK Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, emeği geçen herkese teşekkür etti. Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli şube başkanlığımızca Kurban bayramında bayramı boyunca deri toplama faaliyetlerimiz devam etmiş olup koronavirüs Covid-19 kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarımız tamamlanmıştır. 2020 yılı Kurban bayramında 293 adet sığır derisi 100 adet koyun derisi 20 adet keçi derisi toplanarak deriler müteahhit firmaya teslim edilmiştir. Başarılı çalışmalar yapılmış olup geçen yıla oranla bu yıl deri sayımızda artış olmuştur. Kdz. Ereğli Türk Hava Kurumu şube başkanlığımıza kurban derisi toplanmasında destek olan başta Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’ na, Karadeniz Ereğli belediyesine, Karadeniz Bölge Komutanlığı’na, Erdemir Genel Müdürlüğüne, Ormanlı Belde Belediyesine, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığımıza, köy ve mahalle muhtarlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, desteklerini esirgemeyen basın mensuplarına Kdz. Ereğli THK şubesi yönetim kurulu ve üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Saygı ile selamlıyorum.”

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