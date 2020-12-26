THK'nin bankalara ve SGK'ye olan 1,7 milyar liralık borcu yapılandırıldı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, Kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, "Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak." dedi.

Aşcı, AA muhabirine, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesinin 16 Ekim 2019 tarihindeki kararıyla THK Yönetim Kayyumu olarak kendisiyle birlikte Hacı Abdullah Kaya ve Adnan Zengin'in atandığını anımsattı.

Herhangi bir kişiye başkan yardımcısı, genel sekreter, denetim kurulu ve benzeri bir unvanla görev verilmediğini ifade eden Aşcı, "Tüm yönetim, kayyum heyetimizce deruhte edilmektedir. Bu şekilde olmayan unvanlarla kurum adına hareket ettiğini söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Kurumla ilgili alım, satım, kiralama ve benzeri işlemlerin olağan yollarla, ilanla gerçekleştirilen açık ihalelerle yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." diye konuştu.