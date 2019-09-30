Thomas Tuchel: Falcao'ya özel önlem almayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Paris Saint-Germain’de Teknik Direktör Thomas Tuchel, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. PSG İSTANBUL'A GELDİ! İŞTE O TANITIM VİDEOSU İlk olarak Uruguaylı yıldız Cavani hakkındaki soruyu yanıtlayan Alman teknik adam, “Cavani’nin şu anda herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketlerinin hızlanması gerekiyor ve topa vuruşlarında henüz rahat değil. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor onun için” ifadelerini kullandı. Cavani’nin yanı sıra yeni transfer Icardi’nin de 2 ay top oynamadığına dikkat çeken Tuchel, “Kendisini geçen hafta Bordeaux maçında 10 dakika denedik. Bugünkü antrenmanda yüzde kaç hazır olduğu hakkında fikir elde edilecek. Takıma tekrar dönmesi kolay değil tabii ki. Bugünkü antrenman belli olacak. Mbappe ve Moting’in de antrenmanlardaki durumlarına bakacağız ve karar vereceğiz” diye konuştu. G.Saray'da PSG öncesi sakatlık şoku! "BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ" Bordeaux maçında forma giyen Neymar’ın cezalı olduğunu hatırlatan Thomas Tuchel, “Eksiklerimizi hesaplayarak bu maçtaki 9 numara arayışımız belli olacak. Mbappe ile de aramızda konuştuk ve yol haritamızı çizdik Önünde zaman var ve son vuruşlarda kafasının rahat olması gerekiyor. Her maçın taktiksel anlayışı farklı. Güvenini tam olarak geri kazanması gerekiyor. İlk oynadığı maçta iyiydi ve mental olarak daha iyi hale gelecek” dedi.

Galatasaray deplasmanında yaşayacakları atmosferle ilgili olarak herhangi bir çalışma yapıp yapmadıkları da sorulan Tuchel, “Farklı bir çalışma gerçekleştirmedik. Herkes bana Galatasaray maçlarının atmosferlerinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir rakibe ve büyük bir atmosfere karşı oynuyoruz. Bizim amacımız iyi bir maç çıkarmak. Böyle bir atmosferde kalitemizi ispatlamak istiyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü. Galatasaray'ın rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi "FALCAO'YA ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAĞIZ" Real Madrid galibiyetinin ardından nasıl bir Paris Saint-Germain izleneceğinin cevabını veren Alman çalıştırıcı, “Her maç daha farklı ve daha zordur. Real Madrid maçında iyi oynadık ama o maç 3-0 bitti ve geride kaldı. Bu maçta da evimizde değiliz. Bu 90 dakikada daha zor şartlarda misafir takım olarak oynayacağız ve her şey yeniden başlayacak. Bu da bizim için fırsat. 3 tane iyi maç yaptık, Real Madrid, Lyon ve Bordeaux. Her maç daha iyi olmamız ve kendimizi yeniden ispat etmemiz gerekiyor" dedi.

Falcao’ya önlem alıp almayacağı da sorulan Tuchel, “Sadece Falcao değil, bunun dışında çok fazla tecrübeli ve kaliteli oyuncu var. Falcao’yu biliyoruz. Onun gibi bir 9 numaraya karşı oynamak zordur. Dikkatli olmalıyız ama kendisine özel bir önlem almayacağız. Kendisini tanıyoruz ve oyuncularımız da kendisini oldukça iyi tanıyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak forvet bölgesiyle ilgili konuşan Thomas Tuchel, “Real Madrid maçında da Bordeaux maçında da forvet bölgesine çözüm bulduk. Bu maçta da bulacağız. Belki 2, hatta 3 forvet deneyebiliriz. Bu akşam yapılacak antrenmanın ardından akşam bir toplantımız olacak. Belki bu akşam belki de yarın sabah ilk 11’i belirleyeceğiz ama bir şekilde bu konuya da çözüm bulacağız” diyerek sözlerini tamamladı. THIAGO SILVA: GALATASARAY EFSANESİNİ BİLİYORUZ AMA... Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain’de Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yapılan transferlerin ardından takımın bu seneki durumunu yorumlayarak sözlerine başlayan tecrübeli savunmacı, “Geçen seneye göre karşılaştırması çok zor ama güçlü bir ekibimiz var. Real Madrid maçıyla sezonu çok iyi açtık. Geçen 2 ayda bir takım zorluklarla karşılaştık ama kalitemizi biliyoruz. Sezon sonunda da gerekli karşılaştırmayı daha iyi yaptığımızı görürsünüz” diye konuştu.

"TAKIM OLARAK İYİ OYNAYIP KAZANMALIYIZ" Kendi performansını herkesin farklı şekilde değerlendireceğini söyleyen Silva, “Geçen sene de iyi başladığımı düşünüyorum. Burada çok rahatım ve mutluyum. Elimden geleni veriyorum ve vermeye de devam edeceğim. Paris Saint-Germain ile kontrat uzatıp uzatmayacağımızı sezon sonu göreceğiz” dedi. Takımın hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ulusal ligde mücadele ettiğine dikkat çeken Thiago Silva, İki farklı kulvardayız ama her maçta motivasyonumuz aynı. Rennes maçında kaybettik ve bunu kabul etmek zordu. Bu maçta oynamayan birçok arkadaşımız vardı, iyi de bir futbol çıkarmadık. Sonrasında Bordeaux maçında bunu telafi ettik. Neymar ve Mbappe’den herkes gol bekliyor ama bizim takım olarak iyi oynayıp ve kazanmamız daha önemli” ifadelerini kullandı. "GALATASARAY DA AYNI DURUMU BİZİM SAHAMIZDA YAŞAYACAK" Cavani’nin zor bir sakatlık yaşadığına dikkat çeken 35 yaşındaki savunmacı, “Cavani zor bir sakatlık yaşadı ama çok çalışıyor ve daha erken aramızda olmak için mücadele ediyor. Sezonun henüz başındayız. En çok gol atan ve futbolda ihtiyacımız olan oyunculardan birisi. Bir an önce dönmesini istiyoruz” dedi. Galatasaray deplasmanındaki atmosfer de hatırlatılan Silva, “Galatasaray’ın efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığı ve stadın ambiyansıyla ilgili bilgimiz var. Ama takımın iyi maç çıkarması için bu etmenleri unutması gerekiyor. Kaldı ki Galatasaray da aynı durumu bizim sahamızda yaşayacak” diyerek kendi sahalarında da durumun farklı olmayacağını ifade etti.