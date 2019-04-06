THY Euroleague'de normal sezon sona erdi

THY Euroleague’de 30. ve son haftası maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Normal sezonun son haftasında Türk takımları 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano’yu 101-95, Fenerbahçe de sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv’i 78-75 mağlup etti. Darüşşafaka ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos’u 99-74’lük skorla yenildi.

Play - off heyecanı 16- 17 Nisan'da başlayacak

Normal sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona, Panathinaikos, Saski Baskonia ve Zalgiris Kaunas play-offlara kaldı. Fenerbahçe, Zalgiris ile, Efes de Barcelona ile eşleşti. Play-off heyecanı 16-17 Nisan'da başlayacak ve 3 galibiyete ulaşan ekipler İspanyanın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four’a kalacak.

Euroleague’de play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:

Fenerbahce - Zalgiris Kaunas

CSKA Moskova - Saski Baskonia

Real Madrid - Panathinaikos

Anadolu Efes - FC Barcelona

