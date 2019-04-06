SPOR

THY Euroleague'de normal sezon sona erdi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 06.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

THY Euroleague’in son haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe rakiplerini yenerken, Darüşşafaka ise mağlup oldu. Buna göre Fenerbahçe, ligi lider tamamlarken, Efes dördüncü, Daçka ise sonuncu bitirdi.

THY Euroleague'de normal sezon sona erdi

THY Euroleague’de 30. ve son haftası maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Normal sezonun son haftasında Türk takımları 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano’yu 101-95, Fenerbahçe de sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv’i 78-75 mağlup etti. Darüşşafaka ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos’u 99-74’lük skorla yenildi.

Euroleegue'in normal sezonunu Fenerbahçe 25 galibiyetle lider tamamladı. Fener'i 24 galibiyetle CSKA Moskova, 22 galibiyetle Real Madrid takip etti. Anadolu Efes 20 galibiyetle 4. sırada bitirirken, Darüşşafaka ise 5 galibiyetle son sırada ligi tamamladı.

Euroleague’in son haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

CSKA Moskova: 82 - Saski Baskonia: 78
Anadolu Efes: 101 - EA7 Olimpia Milano: 95
Panathinaikos: 87 - Buducnost Podgorica: 67
Real Madrid: 86 - Zalgiris Kaunas: 93
Fenerbahçe Beko: 78 - Maccabi FOX Tel Aviv: 75
Bayern Münih: 84 - Gran Canaria: 77
Olympiakos: 99 - Darüşşafaka: 74
FC Barcelona Lassa: 83 - BC Khimki Moskova: 74

Play - off heyecanı 16- 17 Nisan'da başlayacak

Normal sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona, Panathinaikos, Saski Baskonia ve Zalgiris Kaunas play-offlara kaldı. Fenerbahçe, Zalgiris ile, Efes de Barcelona ile eşleşti. Play-off heyecanı 16-17 Nisan'da başlayacak ve 3 galibiyete ulaşan ekipler İspanyanın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four’a kalacak.
Euroleague’de play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:

Fenerbahce - Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova - Saski Baskonia
Real Madrid - Panathinaikos
Anadolu Efes - FC Barcelona

İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
'Savunmada değiştirmemiz gereken şeyler var''Savunmada değiştirmemiz gereken şeyler var'
Daçka deplasmanda yenildiDaçka deplasmanda yenildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague anadolu efes Fenerbahçe Darüşşafaka

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Fırtına gibi geri döndüler

Fırtına gibi geri döndüler

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

F.Bahçe Beko liderlik için sahada

F.Bahçe Beko liderlik için sahada

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'den bir geri dönüş de Euroleague'de!

F.Bahçe'den bir geri dönüş de Euroleague'de!

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Euroleague'de normal sezon sona erdi

Euroleague'de normal sezon bitti

Obradovic: Savunmada değiştirmemiz gereken şeyler var

'Savunmada değiştirmemiz gereken şeyler var'

Darüşşafaka Tekfen deplasmanda yenildi

Daçka deplasmanda yenildi

Fenerbahçe Beko 78 - 75 Maccabi FOX

F.Bahçe sezonu galibiyetle kapattı

Fenerbahçe Beko'nun play-off turundaki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

İşte F.Bahçe Beko'nun rakibi

Anadolu Efes 101 - 95 AX Armani Exchange Olimpia Milan

Efes evinde Armani'yi devirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.