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  4. THY Genel Müdürü Ekşi sosyal medyadan yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı:

THY Genel Müdürü Ekşi sosyal medyadan yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı:

12.05.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. ​​Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu." ifadelerini kullandı.

Ekşi, Twitter'dan THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı.

Bilal Ekşi, paylaşımında "Bayram gelecek. Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu. Koronayı temizlik, maske, mesafe (TMM) tedbirleri ile beraber yeneceğiz ve THY her zamanki gibi yüksekten uçacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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