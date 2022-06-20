THY, IATA'nın "25by2025" kampanyasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki yükselişine destek sağlayan kadın çalışanlarının şirket içerisindeki rolünü güçlendirmek adına Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliğinin (IATA) "25by2025" girişimine katıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IATA'nın Yıllık Olağan Toplantısı etkinliğinde sunduğu taahhütname ile 2025 yılına kadar üst düzey konumlarda ve az temsil olan alanlarda kadın oranını yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor.

Etkinlikteki imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirketin sektördeki kadın temsil oranını artırmak için endüstri ortakları ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini ve cinsiyet farkını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecekleri belirtti.

Kadın çalışanlarının şirket için önemine değinen Bolat, "Bugün yalnızca Türkiye'de değil, Tokyo'dan New York'a, Zanzibar'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki 95 şehirde de kadın yöneticilerimiz markamızın yükselişi için çaba sarf ediyor ve onların desteğiyle her yıl daha iyi bir noktaya ulaşıyoruz. '25by2025' girişimine sunduğumuz taahhütnameleri gerçekleştirerek yerde ve gökyüzünde kadın çalışma arkadaşlarımızın etkinliğini ve gelecek hedeflerimize katkılarını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh ise THY'nin "25by2025" girişimine katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sektördeki kadın emeğine dikkati çeken Walsh, "Farklılık ve katılımcılığı bir güç olarak değerlendirmek sektördeki cinsiyet farkını gidermek için anahtar konumda. Bugün sektörün dört bir yanından destek gören '25by2025' bu farkı kapatmaya yardımcı oluyor. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısının da güçlü bir katılımcı olarak kampanyaya desteği kadınların sektördeki varlığını korumak ve güçlendirmenin yanında yeni yeteneklerin keşfi adına oldukça değerli." değerlendirmesini yaptı.

- THY, kadın temsil oranını artıracak

Girişimi destekleyen THY, 100'den fazla havacılık ile bağlantılı firmanın arasına katılarak her yıl anahtar çeşitlilik göstergelerini raporlamayı, başta üst düzey pozisyonlar olmak üzere kadın temsil oranını artırmayı ve kadınların değerini vurgulayan çok yönlü bir yaklaşımı taahhüt ediyor.

