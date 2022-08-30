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THY ile İGA'dan Büyük Taarruz'un 100. yılına özel kutlama

30.08.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'ndaki tüm birim ve iştiraklerin katıldığı operasyonda, 3 uçak ve 108 araçla zemine devasa 100 sayısı yazılırken operasyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak film haline getirildi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ve İGA İstanbul Havalimanı'nın, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin katılımı ile düzenledikleri operasyonda, 3 uçak ve 108 araçla zemine devasa 100 sayısı yazıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve İGA, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünde dev bir kutlamaya imza attı. İstanbul Havalimanı'ndaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı operasyonda 3 uçak ve 108 araçla zemine devasa boyutta "100" yazıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilhamla birlik duygusu içerisinde hareket eden havacılık sektörü paydaşlarının yer aldığı operasyon, 30 Ağustos'un 100. yılına özel olarak film haline getirildi.

- THY pilotundan anlamlı anons

Tüyleri diken diken eden operasyonda görev alan THY uçağının kaptan pilotu, "Türk Hava Yollarına, İGA İstanbul Havalimanı'na ve bu tarihi görevde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu unutulmaz zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." şeklinde anonsla asrın zaferini kutladı.

THY ile İGA İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra TGS Yer Hizmetleri AŞ, Turkish DO&CO İkram Hizmetleri, Turkish Cargo,TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ ile Türk Hava Yolları Teknik AŞ desteğiyle oluşturulan 100 sayısı, birlik ve beraberlik mesajını her yerden görünür kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
​​​​​​İGA büyük taarruz operasyon türk hava yolları

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:21
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:13
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