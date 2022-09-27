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THY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandı

27.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), sponsoru olduğu spor federasyonlarının yöneticilerinin katılımıyla "iyi niyet sözleşmesi" imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte THY ile spor federasyonları temsilcileri arasında Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bayrak taşıyıcı olarak Türk sporuna her zaman destek olacaklarını bildirdi.

Ekşi, "Ülkemizin spor alanındaki başarılarının daha da yükseklere çıkması için çalışan federasyonlarımızla ülkemizin en değerli markası ve bayrak taşıyıcı havayolu markası olan bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlığın iyiliğine katkı sağlamak... Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu markası olarak her zaman sizin yanınızda olacağız, sizinle birlikte uçacağız, hep birlikte sevineceğiz." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.

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