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THY, İtalya'ya girişte Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

03.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY, İtalya'ya girişte Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya girişte Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, İtalya'ya yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." denildi.

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