THY, karbon emisyonunun azaltılması için Global SAF Deklarasyonunu imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), karbon emisyonunun azaltılması için "Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının Geliştirilmesi (SAF-Sustainable Aviation Fuel)" deklarasyonunu imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, karbon emisyonunun azaltılmasında kilit rol oynayan sürdürülebilir havacılık yakıtlarının geliştirilmesine katkı sağlayan projelere destek sürüyor.

Bu yıl itibarıyla operasyonlarında aktif bir şekilde sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmaya başlayan THY, Global SAF Deklarasyonunu imzalayarak konuya verdiği önemin altını çizdi.

Global SAF Deklarasyonu, havacılık, uzay ve yakıt sektöründeki paydaşlar tarafından sürdürülebilir havacılık yakıtının karbondan arındırılması için oluşturulmuş ortak bir çalışma bütünlüğünü ifade ediyor. Deklarasyon ile sürdürülebilir havacılık yakıtlarının tamamen karbondan arındırılması hedefleniyor.

- "THY'nin sürdürülebilir yakıtlara desteği sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, yeni nesil uçakların filoya dahil edilmesine ilişkin yaptığı yatırımlar, operasyonel iyileştirmeler ve ileri düzey yakıt tasarrufu uygulamalarıyla emisyonlarını önemli derecede azaltan THY'nin, sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yatırım ve desteğini sürdüreceğini belirtti.

Airbus Ticari Uçaklar ve Airbus International Başkanı Christian Scherer de Airbus'un, uçmanın çevresel etkisini azaltmaya, sürdürülebilir bir havacılık endüstrisi geliştirmeye kendini adadığını dile getirerek, "Bu bildirge de tam olarak bunu desteklemekte. Bugün THY bu girişime katılma çağrısına yanıt vererek, sıfır emisyonlu uçak yolculuğumuzda tüm paydaşlarla birlikte çalışmak üzere imza attı. Türkiye'nin bu çabadaki kararlılığını göstermesinden mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Rolls-Royce Teknolojiden Sorumlu Başkanı Grazia Vittadini ise anlaşmanın imzalanmasının, Türkiye'nin küresel havacılıkta sürdürülebilir bir geleceğe doğru yöneldiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bu yıl ilk olarak İstanbul Havalimanı-Paris Charles De Gaulle hattında sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmaya başlayan THY, Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında haftada bir gün olacak şekilde bu yakıtı kullanırken, ilerleyen süreçte de artan frekanslara ve farklı destinasyonlara bağlı olarak aktif kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı, aynı orandaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla sera gazı emisyonunda yüzde 87'ye varan azalma sağlıyor.

