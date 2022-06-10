THY, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirtti.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kazakistan'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi verilerek, "Kazakistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

