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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 407 seferini iptal etti

12.03.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 407 seferini iptal etti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.

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