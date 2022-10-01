THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Tayland'a girişte Kovid-19 kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Tayland'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tayland'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz