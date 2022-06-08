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THY "Türkiye’nin en değerli markası" seçildi

08.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Bolat: - "2018 yılından bu yana ‘Türkiye'nin En Değerli Markası’ olmaktan gurur duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları, (THY) uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yapılan araştırmada üst üste 5'inci kez Türkiye'nin "En değerli markası" oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2022 yılı "TURKEY100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, listede ilk sırayı 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi THY'nin aldığı belirterek, THY'nin marka değerinin 1,6 milyar dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel havacılık endüstrisini sarsan Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen hem gökyüzünde hem de markalar arasında güçlü bir duruş gösteren THY'nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez bu unvana layık görülmesinin önemli bir başarı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları söyledi:

"2018 yılından bu yana ‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından bu yana pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyor.

20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.

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