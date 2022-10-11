YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

11.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel kampanya ile Doğu Avrupa'da 17 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan sınırlı sayıda bilet satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Doğu Avrupa'da 17 noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türk vatandaşları, 20 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.

Yolcular, satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'de Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahçıvan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179, Bakü ile Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla beraber, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildiMeksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
İzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
doğu avrupa kampanya

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:56
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:57
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.