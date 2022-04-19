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THY'den "huzur hakkı" ödemeleriyle ilgili açıklama:

19.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Yönetim Kurulu üyelerine) Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımların eski seviyesine ve bugünün koşullarına uygun bir noktaya taşındığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı haber mecralarında Yönetim Kurulu üyelerimizin huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Türk Hava Yollarının pandemi döneminde küresel havacılık sektöründe pozitif ayrışması tüm çalışanlarının azmi ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimiz de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında huzur hakkı ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı almıştır.
Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır."

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