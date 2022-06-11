YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY'den kurum içi taziye ilanının ardından çıkan iddialarla ilgili açıklama:

THY'den kurum içi taziye ilanının ardından çıkan iddialarla ilgili açıklama:

11.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: - "65 bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizde çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var. Biri yaklaşık 25 yıldır, diğeri ise 15 yıldır şirketimiz için emek veren Şimşek aileleri de onların arasında" - "Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, soyadı aynı olan 4 çalışanın ortak yakınının vefatının ardından kurum içine gönderilen taziye mesajı üzerinden yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 bin kişilik THY ailesinde çalışırken tanışarak yuva kuran pek çok kişinin bulunduğunu belirtti.

Biri yaklaşık 25, diğeri ise 15 yıldır THY için emek veren "Şimşek" ailelerinin de onların arasında yer aldığını bildiren Üstün, "Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandıŞişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
Muğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandıMuğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Konya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldüKonya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.