YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY'den sefer iptali açıklaması:

THY'den sefer iptali açıklaması:

09.03.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''10-11 Mart'ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir'' - ''Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler''

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 11 Mart'ta beklenen hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "10-11 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadelerine yer verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcuların, sahip oldukları haklar için THY'nin internet sitesinden gerekli bilgileri öğrenebilecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Çorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybettiÇorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandıGÜNCELLEME - Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
13:20
İkindi
16:34
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Banyonun ortasında gördü! Oyuncak zannetti ama...

Banyonun ortasında gördü! Oyuncak zannetti ama...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.