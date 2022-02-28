YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı

THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı

28.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Take-Off 101" programına kabul edilen adaylar, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023'te mezun olmalarının ardından tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programını başlattı.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 3. sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyuncu yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı bulacak.

Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023'te mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.

Programa başvuracak adayların 1996 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.

Adayların THY’nin İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

Başvurular, THY'nin internet sitesi üzerinden 10 Mart'a kadar yapılabilecek.

- "Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/yeni-mezunogrenci" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:32
Öğle
13:22
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.