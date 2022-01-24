THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çökme oluştuğunu bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki söz konusu tesisin, atıl halde ve boş olduğu öğrenildi.



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