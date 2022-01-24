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  4. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

24.01.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: - "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çökme oluştuğunu bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki söz konusu tesisin, atıl halde ve boş olduğu öğrenildi.

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