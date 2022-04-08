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THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

08.04.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Sudan'ın başkenti Juba ile İstanbul arasında haftada 3 gün sefer düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya uçuş yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, Güney Sudan'ın başkenti Juba'yı uçuş listemize ekledik. İstanbul-Juba seferlerimiz 1 Haziran itibarıyla, haftada 3 uçuşla başlıyor." ifadesi kullanıldı.

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