YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı

THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı

14.05.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışıyla Rize-Artvin uçuşlarına başladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK2538 uçuş koduyla havalanan Airbus A330 tipi ''Rize-Artvin''’ isimli uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na indi.

Açıklamada, uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:

''Türk Hava Yolları olarak bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın kapılarını Anadolu’ya açma ve hava yolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum."

- İstanbul Havalimanı'ndan her gün karşılıklı sefer

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın yedi günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05’te yapılacak.

​​​​​​​AnadoluJet de Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü sefer düzenleyecek.

Uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 16.35’te, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise 18.40'ta yapılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
Antalya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandıAntalya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildiŞehit Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:20
Yatsı
21:59
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.