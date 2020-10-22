Tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu

Düzce Üniversitesi örnek bahçesinde tıbbi ve aromatik bitki ekimi gerçekleştirildi.

Sağlık alanında ihtisaslaşma konusu olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ın önemli bir boyutunu temsil eden “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” konusunda yürüttüğü faaliyetleri çeşitlendiren Düzce Üniversitesi, belirli tıbbi bitkilerin Düzce topraklarında yetişme performansının test edilmesi amacıyla, örnek bahçeye tıbbi bitki ekimi yapıldı.

Düzce Üniversitesi örnek bahçesinde ilk aşamada; Biberiye, Tıbbi Nane, Limon Otu ve İstanbul Kekiği ekimi gerçekleştirildi. Tıbbi bitki türünün seçiminde hem Düzce hem de kampüsün bulunduğu bölgenin iklim koşulları, nem oranı ve toprak yapısı gibi özellikleri göz önünde bulunduruldu. Şehirde hali hazırda gönüllü çiftçiler tarafından yetiştiriciliği başarıyla sürdürülen Tıbbi Adaçayı, Tıbbi Kekik, Lavanta, Safran, Şeker Otu (Stevia) ve Melissa gibi tıbbi bitkilere ek olarak, anılan bu tıbbi bitkilerin de çiftçiler adına deneme ekimi gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi örnek bahçesi nisan ayında; Ekinezya, Aynısefa, Kişniş, Anason gibi dikimi bahar aylarında yapılan çiçekli tıbbi bitkilerle genişletilecek. Elde edilecek ürünlerin analizi Düzce Üniversitesi merkez laboratuvarı DÜBİT’te yapılacak. Yapılan analiz sonrasında çıkan sonuçlara göre gönüllü çiftçilere katma değeri yüksek, yeni tıbbi bitki önerileri yapılacak.

Tıbbi bitkilerin ekiminin yapıldığı etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü çalışanları katıldı.

