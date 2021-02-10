Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimi yaygınlaştırılıyor

Kırıkkale’de, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekilişlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli, Küreboğazı ve Sarıkayalar köyünde düzenlenen tıbbi ve aromatik bitkilerin ekilişlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları toplantısında çiftçiler, çörek otu yetiştiriciliği konusunda bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekilişlerinin yaygınlaştırılması sadece ilimiz için değil ülkemiz için de önemli bir yere sahip. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların bir ayağını da eğitim toplantıları oluşturuyor. Amacımız çiftçimize alternatif ürünler sunarak gelir düzeyini arttırırken ülkemizin bu alandaki ihtiyacına da cevap vermek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine de destek olduğunu hatırlatan Yılmaz, bilgi ve teknik destek almak isteyen tüm çiftçilerin il ve ilçe müdürlükleriyle iletişime geçmesini istedi.

