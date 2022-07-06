Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu:

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır yoğunluğuna ilişkin "İnşallah bayram öncesi bu kuyrukları eriteceğiz." dedi.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı Vali Hüseyin Öner ile ziyaret eden Turagay, gümrük sahasında incelemede bulundu.

Turagay, burada sınırı geçmek için bekleyen tır sürücüleriyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, kapıda yüzlerce tırdan oluşan kuyruğu bayram öncesi bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Bölgede 300 aracın bulunduğunu ve 6 kilometrelik bir tır kuyruğunun bulunduğunu ifade eden Turagay şöyle konuştu:

"Tır şoförlerimizin uğradıkların bir mağduriyet var. 'Nasıl çözebiliriz?' diye bunu yerinde müşahede etmek için buradayız. 300 arabanın kuyruk oluşturduğu bir ortamda ben 400 araç çıkarmayı başarabilirsem o zaman bir günden fazla bekleme olmaz. Tabii ki bu arada kaçakçılıkla da mücadele temel görevimiz. Ondan taviz yok. İnşallah bayram öncesi bu kuyrukları eriteceğiz. Sarp'ta da aynı sıkıntı var. Şunun altını çizmek istiyorum, sayın Bakanımız ve hükûmetimiz bu konuda çok hassas. Alternatif taşıma üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Her şeyi Türkiye'miz için yapıyoruz. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz."

