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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

27.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

MERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ve bir çelik boru fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, buradaki ilgililerle toplantı yaptı.

Ziyaretinin ardından serbest bölgede faaliyet gösteren bir çelik boru fabrikasına geçen Muş, işletmedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muş, daha sonra Mersin Serbest Bölgesinde incelemede bulundu.

Ziyaretlerde Bakan Muş'a, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve diğer ilgililer eşlik etti.

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